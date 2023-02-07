ضبط 2 طن أرز تموينى مدعم و5 آلاف عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

كانت معلومات قد وردت للمهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بقيام أحد الأشخاص بجلب وشراء أرز ابيض تمويني مدعم من السوق السوداء وتخزينة في أحد المخازن السرية الغير مرخصة بمدينة كفر الزيات بغرض إعادة تعبئتة في عبوات خاصة الأرز الأبيض الحر وبيعة في الأسواق بازيد من السعر الرسمي.

وتم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات برئاسة مدير الإدارة ، تم مداهمة المخزن بعد عمل كمين تم ضبط" 2 " طن أرز ابيض بلدي بهيئة السلع التموينية علوات زنة واحد كيلو أرز الاهرام مدون علية سعر 12.5 جنيه، وتم ضبط هذة الكمية وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شنت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الاسعار مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والغير غذائية برئاسة وكيل وزارة التموين بالغربية لتفقد الحالة التموينية بطنطا أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5000 عبوة مبيدات زراعية بداخل مخزن مبيدات ومخصبات زراعيه بحى أول طنطا منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء غير صالحة للاستخدام ممايسبب استخدامها الأضرار بالثروه الزراعية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر جنحة بالواقعة.

كما تم تحرير 20 محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار لمحال بقالة جملة وقطاعى مواد غذائية اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق