اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 11:01 ص
أكرم القصاص
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ضبط مصنع شيكولاتة يحمل علامة تجارية مملوكة للغير ومقلدة بالمخالفة فى الغربية

السبت، 28 يناير 2023 10:51 ص
ضبط مصنع شيكولاتة يحمل علامة تجارية مملوكة للغير ومقلدة بالمخالفة فى الغربية حملات تموينية بالغربية
الغربية - فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فرعى وسط وغرب الدلتا، تمكنت الحملة من ضبط مصنع وتعبئة حلوى شيكولاتة أطفال تحت بئر السلم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتحمل علامات تجارية مملوكة للغير ومقلدة بالمخالفة.
 
كما تم ضبط كمية 500 علبة سجائر مسرطنة ومهربة وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بداخل محل بيع مواد غذائية بالمحلة .
 
كما قامت الحملة بتحرير 20 محضر عدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية المعروضة للجمهور، تم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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