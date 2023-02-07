"صيدلة طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل

الغربية محمد طارق

استقبلت كلية الصيدلة بجامعة طنطا ، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سحر الحجار القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله خضر المنسق العام لجامعة الطفل بجامعة طنطا، والدكتورة ولاء نجم منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الصيدلة، وأعضاء الفريق التنفيذي لجامعة الطفل بجامعة طنطا وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن مشروع جامعة الطفل يهدف إلى تطوير مهارات البحث والتعلم والتواصل لدى الأطفال، والاكتشاف المبكر للطلاب الموهوبين والمبدعين والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، موضحاً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية إبداعية ومبتكرة لاعداد جيل من الأطفال قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص على توفير كافة الامكانات المادية والبشرية المطلوبة لتنمية القدرات الابداعية والعلمية لدى الأطفال، وتعريفهم بالحياة الجامعية ومقابلة الأساتذة والعلماء باعتبارهم نماذج يحتذى بها لبناء عقول الأطفال وتنمية ثقافتهم .

وأضافت الدكتورة سحر الحجار أن اليوم تضمن عرض حيوي لأقسام الكلية المختلفة، وورش عمل و دورات تدريبية للتعريف بتركيب المستحضرات الدوائية وأنواعها وتحضير بعض الأشكال الصيدلية البسيطة مثل معجون الأسنان، علاوةً على التعريف بدور الصيدلي في إرشاد المريض عن طرق إستخدام الأشكال الدوائية المختلفة وطرق حفظها وضرورة الالتزام بتاريخ صلاحية الدواء وعدم تناول أي أدوية بدون تذكرة طبية.

وأوضح الدكتور عبدالله خضر، أن مبادرة أطفال علماء لمستقبل أفضل تعد مشروعاً قومياً يتم من خلالها تبسيط العلوم وفقا لقدرات الأطفال وأعمارهم وتعريفهم بكليات الجامعة بما يسهم في النبوغ العلمي للاطفال وتشكيل وجدانهم وتنمية قدراتهم لمساعدتهم مستقبلا على تحديد طبيعة الكليات التي تتناسب مع قدراتهم ورغباتهم للالتحاق بها.

أفادت الدكتورة ولاء نجم منسق أنشطة جامعة الطفل بكلية الصيدلة أنه تم تدريب الأطفال على الكشف عن العناصر المختلفة عن طريق تعريضها للهب، وذلك ضمن بعض اختبارات معملية تقام فى معامل الكليه للطلاب، إلى جانب عقد ورشة عن كيفية التعرف على وجود الميكروبات فى البيئة المحيطة وتأثيرها على صحة الانسان، ومدى تأثير المطهرات على وجود هذه الميكروبات على الجلد والوقاية من العدوى.