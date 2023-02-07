اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شركات طيران أوروبية تشجع على السفر بمناسبة الفلانتين بالخصم 20% قبل 14 فبراير

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:11 م
شركات طيران أوروبية تشجع على السفر بمناسبة الفلانتين بالخصم 20% قبل 14 فبراير عيد الحب
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت شركات طيران أوروبية خصومات على الرحلات بمناسبة عيد الحب، تحت شعار نصفك الآخر يستحق، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران الأوروبية "اير اوروبا" تشجع مبيعات السفر بمناسبة عيد الحب، وأطلقت حملة جديدة بأسعار للطيران والعرض سارى حتى 14 فبراير للسفر إلى وجهات فى إسبانيا واوروبا وشمال افريقيا,

تحت شعار "نصفك الأفضل يستحق هذا الخصم"، يقدم خصومات تصل إلى 20% للعملاء الذين يشترون تذاكرهم قبل 14 فبراير.

وتقترح الشركة الاوروبية الاحتفال بيوم الحب والصداقة بطريقة مختلفة وقالت: "لقد حان الوقت لإعداد شيء مختلف لعيد الحب، انس خطط كيوبيد التقليدية من "الفيلم والبطانية"، واخرج لتناول العشاء فى مطعم ملئ بالورود الحمراء وعلب الشوكولاتة.. لماذا لا تقرر السفر مع شريك حياتك أو توأم روحك؟

من بين الوجهات الوطنية، يمكن للمستخدمين السفر إلى برشلونة، مالقة، أليكانتى، بلباو، لاكورونيا، فالنسيا، غرناطة، فيغو، إشبيلية، سرقسطة، إيبيزا ومينوركا.

فى أوروبا، من الممكن السفر مع هذا العرض الترويجى إلى بروكسل وزيورخ وفرانكفورت وميونيخ وباريس وروما ولندن وميلانو وأمستردام ولشبونة وبورتو. أخيرًا.


اوروبا

شركة طيران اوروبية

خصومات

السفر

الفلانتين

عيد الحب



الموضوعات المتعلقة

أوروبا تضيق الخناق على روسيا وتحظر الديزل.. خسائر موسكو 160مليون يورو يوميا وتوقعات بارتفاع أسعار الوقود.. مفوض أوروبى: نستعد لتأمين إمدادات بديلة.. وبوتين يواجه مشكلة العثور على عملاء جدد

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:00 ص

مخاوف من حرب تجارية بين لندن وبروكسل.. مسئولون أوروبيون يحذرون من سعى بريطانيا لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبى.. أوبزرفر: أوروبا تناقش إجراءات "أحادية الجانب" فى اجتماعات سرية.. واقتصاديون بريطانيون قلقون

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:00 ص

أوروبا تعلن الحرب على "الذكاء الصناعي" لحماية البشر

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة