شركات طيران أوروبية تشجع على السفر بمناسبة الفلانتين بالخصم 20% قبل 14 فبراير

فاطمة شوقى

أطلقت شركات طيران أوروبية خصومات على الرحلات بمناسبة عيد الحب، تحت شعار نصفك الآخر يستحق، وفقا لصحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات الطيران الأوروبية "اير اوروبا" تشجع مبيعات السفر بمناسبة عيد الحب، وأطلقت حملة جديدة بأسعار للطيران والعرض سارى حتى 14 فبراير للسفر إلى وجهات فى إسبانيا واوروبا وشمال افريقيا,

تحت شعار "نصفك الأفضل يستحق هذا الخصم"، يقدم خصومات تصل إلى 20% للعملاء الذين يشترون تذاكرهم قبل 14 فبراير.

وتقترح الشركة الاوروبية الاحتفال بيوم الحب والصداقة بطريقة مختلفة وقالت: "لقد حان الوقت لإعداد شيء مختلف لعيد الحب، انس خطط كيوبيد التقليدية من "الفيلم والبطانية"، واخرج لتناول العشاء فى مطعم ملئ بالورود الحمراء وعلب الشوكولاتة.. لماذا لا تقرر السفر مع شريك حياتك أو توأم روحك؟

من بين الوجهات الوطنية، يمكن للمستخدمين السفر إلى برشلونة، مالقة، أليكانتى، بلباو، لاكورونيا، فالنسيا، غرناطة، فيغو، إشبيلية، سرقسطة، إيبيزا ومينوركا.

فى أوروبا، من الممكن السفر مع هذا العرض الترويجى إلى بروكسل وزيورخ وفرانكفورت وميونيخ وباريس وروما ولندن وميلانو وأمستردام ولشبونة وبورتو. أخيرًا.