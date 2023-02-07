اليوم السابع
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سقوط 10 أطنان قمح على طريق التل الكبير فى الإسماعيلية.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:45 ص
سقوط 10 أطنان قمح على طريق التل الكبير فى الإسماعيلية.. صور جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نجحت الأجهزة التنفيذية بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المحاسب أحمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير برفع حمولة 10 أطنان قمح من على الطريق وذلك بمعدات الوحدة المحلية بعد سقوط الحمولة من السيارة على الطريق.

 

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغ يفيد وقوع حمولة غلال تقدر ب10 أطنان من سيارة نقل بالطريق الأوسط بين مزلقان عزبة توفيق ومستشفى حميات التل الكبير، وتم باتخاذ الاجراءات العاجلة وخاصة مع البلاغات الواردة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بنطاق المحافظة.

 

على الفور وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، توجه أحمد العايدى رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومعه فريق الطوارئ برئاسة مدير المتابعة وتم غلق الطريق لحين رفع الحمولة، حيث تم رفع الحمولة وإعادة فتح الطريق بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة التل الكبير.

 

 
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

 

 


الاسماعيلية

التل الكبير

الشبكة الوطنية

محافظة الاسماعيلية



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