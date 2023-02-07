اليوم السابع
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سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد وصناعة فانوس رمضان بدمياط.. صور

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:56 م
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد وصناعة فانوس رمضان بدمياط.. صور سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد
دمياط معتز الشربينى

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الإصرار والعزيمة كفيلان أن يساهموا فى تحويل حياة الإنسان من حال إلى حال آخر أفضل، "اليوم السابع" التقى إحدى سيدات دمياط التي برعت في أعمال الهاند ميد واعادة تدوير مخرجات المنازل وصناعة فانوس رمضان.

سارة السيد أبو صالحة سيدة من أبناء مدينة عزبة البرج البالغة من العمر36 عاما حاصلة على دبلوم الثانوية التجارية نموذج للسيدات المجتهدات ،برعت في أعمال الهاند ميد واعادة تدوير مخرجات المنازل وصناعة فانوس رمضان وعملت مدربة بالمدينة الآمنة للنساء.

وتقول سارة أبو صالحة كنت اعاني لفترات طويلة من اوقات  الفراغ وكنت ابحث عن شيء يمكن من خلاله استغلال هذا الوقت في عمل مفيد وقررت الاتجاه للاعمال اليدوية وإعادة تدوير كل مخرجات ومخلفات المنزل واستغلالها في عمل مفيد وركزت على الديكورات.

وأضافت سارة ابو صالحة بدأت تعليم نفسي بنفسي من خلال اليوتيوب وكيفية استخدام خيوط المكرميات، وهى خيوط قطن لها انواع والوان  متعددة ،كنت اتعلم جزء وابدا تنفيذه عملي واستمر هذا التكرار على مدار 5 سنوات عملت من خلالها أعمال كثيرة منها شنط وابوچورات وعمل فانوس رمضان من قماش الخيامية والكرتون ،ثم بدأت عمل فانوس رمضان من خلال  شاسية حديد او خشب مع خيوط المكرميات بأشكال وأحجام متنوعة ويتراوح سعر الفانوس من 70 : 140 جنيها.

وأشارت سارة أبو صالحة إلى أن الالتحاق بالمدينة الآمنة للنساء في عزبة البرج  التي تستوعب نساء عزبة البرج وتعمل على تدريبهم وعملي كمدربة كانت نقطة تحول في حياتي تحولت من ربة منزل إلى مدربة تدريب الفتيات والسيدات على عمل  مفيد بالشغل اليدوي واتاحة فرص عمل جديدة لهم لزيارة الدخل ومساعدة الأسر، وخاصة صناعة الفوانيس مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (1)
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (1)

 

سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (2)
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (2)

 

سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (3)
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (3)

 

سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (4)
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (4)

 

سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (5)
سارة أبو صالحة برعت فى أعمال الهاند ميد (5)

 

 

 


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صناعة الهاند ميد

الاعمال اليدوية



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