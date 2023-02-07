وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن وزير الطوارئ الروسي ألكساندر كورنكوف، أصدر قرارا بإرسال طائرة "بيريف بي إي -200"، إلى تركيا، للمساعدة في إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في ميناء إسكندرون التركي، إثر زلزال مدمر وقع فجر الاثنين، وامتدت النيران إلى الحاويات في الميناء والتي قدر عددها وفق تقارير إعلامية بحوالي 1500 حاوية على الأقل في منطقة الحريق.