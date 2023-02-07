رفع مياه الأمطار بكفر الشيخ.. والمحافظ يوجه باستمرار حالة الطوارئ.. صور

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار رفع مياه الامطار، وانتشرت معدات مجالس المدن، بالميادين والشوارع والقرى، إضافة لأعمال تسليك البيارات والبلاعات، وحملات النظافة اليومية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بديوان المحافظة ومجالس المدن والمديريات المتعددة.

وشهدت مدن سيدى غازى وبيلا وقلين، هطول أمطار خفيفة، وتعرضت المركز لرياح ما بين خفيفة لمتوسطة، ومازالت جهود مجالس المدن مستمرة لرفع مياه الأمطار.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار أعمال رفع مخلفات الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية، بشوارع قرى التفتيش وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومى وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، شهدت مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار التى شهدتها مدينة وقرى بيلا بمعدات شفط ورفع مياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، مؤكداً استمرار انتشار معدات مجلس المدينة على مدار اليوم للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدى غازى، رفع مياه امطار برفع مياه الأمطار، موجهاً بسرعة رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع، مشدداً على تواجد كافة الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع حتى الانتهاء من رفع المياه.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من كافة شوارع المدينة والقرى، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين والمارة بالشارع مشدداً على تواجد نواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء الوحدات المحلية بالقرى، فضلاً عن الطواقم البشرية والمعدات بالشوارع، للانتهاء من تراكم المياه فى الشوارع.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع مياه الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى، بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

تابع اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عمليات سحب مياه الأمطار وعمليات النظافة بالقرى والمدينة، موجهاً بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة، كما شدد على استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة، ورفع الناتج اليومى من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، كما تابع أعمال النظافة بالمدينة والقرى، ورفع التراكمات اليومية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، ورفع مياه الأمطار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن باستمرار رفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر فى الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة، حرصا على سلامتهم



استمرار هطول الامطار ببيلا



الحرص على رفع مياع الامطار



امطار ببيلا



جانب من رفع مياه الامطار



جانب من رفع مياهالامطار



رفع مياه الامطار بسيدي سالم



رفع مياه الامطار



مسح الشوارع