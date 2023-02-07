رغم الطقس السيئ.. موانئ اقتصادية قناة السويس تواصل استقبال السفن

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن موانئ غرب وشرق بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، تعمل بشكل طبيعى وتواصل استقبال السفن رغم سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية، أن حركة الشحن والتفريغ ومناولة الحاويات على الأرصفة تعمل بشكل طبيعي، وسجل ميناء شرق بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

على جانب آخر، تم فتح ميناء السخنة أمام حركة السفن بعد إغلاقه مؤقتاً أمس نظراً لسوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية فضلاً عن استمرار العمل بميناء الأدبية الذي غادرت سفينة أبراج التقطير الغاز مساء أمس، على أن يتم استقبال سفينة مهيئات ومعدات خلال اليومين القادمين.

وذكر بيان الهيئة، أن إدارات الموانئ التابعة تعمل بخطة واضحة للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتسهيل الحركة الملاحية فور تحسن الأحوال الجوية، كما يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي نفس السياق، شهدت محافظة بورسعيد، منذ قليل، سقوط غزير للأمطار علي شتى الأحياء ومدينة بورفؤاد، يصاحبها رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتتساقط الأمطار بشكل خفيف على محافظة بورسعيد، بفترات متفاوتة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، ولكن فوجئ الأهالي بسقوط غزير للأمطار مع الرياح الشديدة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الهيئة في بيان لها، أنه لليوم الثانى على التوالي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج اليوم من 4 إلى 5 متر، ودرجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.