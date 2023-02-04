شحن 3050 طن صودا كاوية من موانئ بورسعيد إلى تركيا

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم السبت، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة.

استقبل الميناء السفينة AQASIA القادمة من قبرص، وتصل الحمولة الكلية للسفينة 2388 طنا، وتتم عمليات الشحن وتحميل 3050 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

وفي سياق آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول أمس الأربعاء، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة، على الرغم من حالة الطقس غير المستقر من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

استقبل الميناء السفينة LIA IEVOLI القادمة من اليونان، وتصل الحمولة الكلية للسفينة 6695 طن، وتتم عمليات شحن 6300 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ الى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة WILBERG القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 2583 طن رخام وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا .

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.