رئيس وزراء بريطانيا يجرى تعديلا وزاريا مصغرا لحكومته.. "BBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك، من المتوقع أن يقوم بتعديل وزارى فى حكومته، مع تعيين رئيس جديد لحزب المحافظين بدلا من نديم الزهاوى الذى أقيل من منصبه كرئيس للحزب، لخرقه القانون بسبب شئونه الضريبية.

كما ورد أن سوناك يفكر أيضًا فى تفكيك إدارة الوزير جرانت شابس للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية (Beis)، حيث قال خلال حملته لقيادة حزب المحافظين في صيف عام 2022، إنه سيُنشئ قسمًا مستقلًا للطاقة.

ووفقا لصحيفة التايمز نقلاً عن مصدر حكومى، أن الإصلاح المحتمل يمكن أن يكون "محدودًا نسبيًا"، إلا أنه سيحدث تاثيرات مثل سقوط الدومينو في إشارة إلى تبعات اختيار خليفة للزهاوي.

وتشير التكهنات، إلى أنه يمكن دمج Beis ووزارة التجارة الدولية، وإنشاء قسم علمي ورقمي جديد ، وترك الثقافة والرياضة كوحدة منفصلة، وستؤثر إعادة التشكيل أيضًا على تشكيل مجلس الوزراء ، مما يثير تساؤلات حول مستقبل شابس ووزير التجارة الدولية كيمي بادنوش.

من المتوقع أن ينجو دومينيك راب من تعديل وزاري محتمل هذا الأسبوع ، حيث أشار سوناك إلى أنه سينتظر نتيجة التحقيق في سلوك نائب رئيس الوزراء قبل اتخاذ أي إجراءـ حيث يخضع راب ، وهو أيضًا وزير العدل ، للتحقيق من قبل المحامي الكبير آدم توللي كاي سي بشأن مزاعم البلطجة - حيث يُعتقد أن العشرات من المسؤولين متورطون في ثماني شكاوى رسمية وهو ما نفاه راب.

من المتوقع أن تكتمل التغييرات على مستوى مجلس الوزراء قبل اجتماع فريق سوناك ، والذي تم تأجيله حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء للسماح بعملية التعديل الوزاري.

ومن بين وزراء مجلس الوزراء الذين يُعتقد أنهم قيد الدراسة لخلافة الزهاوي شابس وزعيمة مجلس العموم بيني موردونت ووزير التجارة جريج هاندز.