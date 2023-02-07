اليوم السابع
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خليك واعى.. لا علاقة بين هبوط كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا (إنفوجراف)

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 01:11 م
خليك واعى.. لا علاقة بين هبوط كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا (إنفوجراف) خليك واعى

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نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، وجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا.
 
خلييك واعى
خليك واعى

 

الشائعة:

ترددت أنباء بوجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية وزلزال سوريا وتركيا
 
الحقيقة:
- نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى تلك الشائعة 
 
- أكد أن ما حدث برصيف الإسكندرية سببه الأمواج العاتية المُصاحبة لنوة الكرم التى تضرب المحافظة كل عام
 
- الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار 
أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر
 
- انتهاء هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضى الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم

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