خليك واعى.. لا علاقة بين هبوط كورنيش الإسكندرية وزلزال تركيا (إنفوجراف)

نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، وجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية، وزلزال سوريا وتركيا.
خليك واعى
الشائعة:
ترددت أنباء بوجود علاقة بين الهبوط الأرضى الذى أصاب رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية وزلزال سوريا وتركيا
الحقيقة:
- نفى المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى تلك الشائعة
- أكد أن ما حدث برصيف الإسكندرية سببه الأمواج العاتية المُصاحبة لنوة الكرم التى تضرب المحافظة كل عام
- الانتهاء من تنفيذ الحماية العاجلة بإنزال كمية من الأحجار
أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر
- انتهاء هيئة حماية الشواطئ من إصلاح الهبوط الأرضى الذى حدث نتيجة ارتفاع الأمواج المصاحبة لنوة الكرم
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