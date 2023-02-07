خليك واعى.. لا صحة لوجود عجز أدوية فى احتياجات المستشفيات الحكومية.. إنفوجراف

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتى نفت تلك الأنباء.



الشائعة: - وجود عجز فى احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية

الحقيقة: - نفت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى تلك الشائعة - أكدت الهيئة توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعى سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية وأن المخزون الاستراتيجى منها آمن ومُطمئن - متابعة مستمرة لموقف توافر الأدوية بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فورى فى حالة الاحتياج - مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة