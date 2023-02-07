خالد عباس: الدولة وقعت اتفاقيات لمنع الإزدواج الضريبى مع المستثمرين الأجانب

كتب هانى الحوتى

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الدولة وقعت العديد من اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي؛ لمنح إعفاءات للمستثمرين الأجانب من سداد الضريبة مرتين؛ بهدف تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا في هذا الصدد أن المستثمر لا يبحث عن الضرائب في المقام الأول، ولكن يبحث عن وجود اشتراطات وإجراءات واضحة لإقامة استثماره في أقرب وقت ممكن وتحقيق عائد منها.

أضاف "عباس"، ردًا على استفسارات رجال الأعمال بشأن الإعفاءات الضريبية بالعاصمة، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بالجيزة، أن شركة العاصمة الإدارية تعمل على تيسير إجراءات الاستثمار بالعاصمة؛ لأن نجاح الشركة مستمد من الإنجازات التي يحققها المطورين في العاصمة الإدارية، فهي لا تقدم منتجات عقارية، ولكن تقدم خدمات الإدارة والمرافق لشركات التطوير العقاري حتى تستطيع إنشاء مشروعات عمرانية.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن ما حققته شركة العاصمة الإدارية في تطوير مشروع العاصمة والعلمين الجديدة خلال السنوات الثمانية الماضية يعادل إنجاز خلال 25 عامًا، ويشير إلى رغبة حقيقية من الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وطرح فرص استثمارية متنوعة أمامه، غير أنه طالب بمراعاة إدارة العاصمة لتوفير جراجات على مساحات واسعة لاستقبال الطلب المتوقع على العاصمة مستقبلًا.

واتفق معه علاء فكري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على حجم الإنجازات الضخمة المحققة في العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، مطالبًا بضرورة زيادة التواصل مع شركات التطوير العقاري لإنجاز مشروعاتهم داخل العاصمة، مقترحًا في هذا الصدد إنشاء إدارة علاقات مستثمرين تتواصل مع الشركات للتعرف على متطلباتهم وإنجازها في أسرع وقت، مما يزيد من ثقة المطورين في المشروع.