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خالد عباس: إطلاق تطبيق متخصص لإدارة مرافق العاصمة الإدارية قريبًا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:50 ص
خالد عباس: إطلاق تطبيق متخصص لإدارة مرافق العاصمة الإدارية قريبًا خالد عباس
كتب هانى الحوتى

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قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تأسيس نوعين من الشركات، وهما شركات للإدارة وأخرى للاستثمار، على أن تتولى الأولى إدارة المرافق بالشراكة مع شركات عالمية في القطاعات المتخصصة؛ لتقديم خدمات على أعلى مستوى داخل العاصمة، مضيفًا في هذا الصدد أن شركة العاصمة ستطلق قريبًا تطبيق متخصص لإدارة مرافق العاصمة الإدارية.
 
وأوضح "عباس"، خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الجمعية بالجيزة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، ستنعكس بشكل إيجابي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الشركة تعمل على تعظيم عوائد العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.
 
تنظم لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لمناقشة آخر التطورات والإنجازات التي تمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت أحياء بأكملها، والمقار الحكومية والمرافق والبنية التحتية، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

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اخبار الاقتصاد



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