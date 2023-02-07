اليوم السابع
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حى الدقى يمنح شهادات محو الأمية للناجحين من قاطنى مساكن روضة السودان

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:14 م
حى الدقى يمنح شهادات محو الأمية للناجحين من قاطنى مساكن روضة السودان حى الدقى يمنح شهادات محو الأمية
كتبت - مرام محمد

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منحت إدارة العلاقات العامة لحي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، وبالتنسيق مع إدارة تعليم الكبار والجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، شهادات محو الأمية للناجحين من قاطني مساكن روضة السودان، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتوره هند عبد الحليم نائب المحافظ.
 
وشهدت الفاعلية، تسليم 25 دارس من الرجال والسيدات بمختلف المراحل العمرية شهادات محو الأمية، وإجراء اختبارات تجريبية لـ120 دارس قبل الاختبار النهائي، وذلك بهدف الوصول إلى محو أمية جميع قاطني هذه المنطقه، والذي يبلغ عدد غير المتعلمين بها 260 فرد، إلى جانب عمل برامج تعليم وتسويق للحرف اليدوية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
 
ويمثل تطوير منطقة "روضة السودان" "عشش السودان" سابقا، أحد أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة، بعد أن طالتها يد التطوير في عام 2012 بخطة تنموية حضارية، استهدفت بناء مجتمع عمراني حضاري حديث بديلا للمساكن العشوائية غير المخططة، يضمن لمواطنيها العيش الكريم في بيئة آمنة وحياة أفضل.
 
جرى العمل بالمشروع، على أربع مراحل، شهدت تسكين ما يقرب من 228 أسرة بوحدات حضارية كاملة التشطيب على أربع مراحل، حيث شهدت المرحلة الأولى إقامة 3 عمارات بإجمالي 40 وحدة سكنية، وجرى تسليم المرحلة الثانية من مساكن العشش، بإجمالي 60 وحدة سكنية حضارية كاملة التشطيب لقاطني المنطقة، فيما ضمت المرحلة الثالثة التي جرى تسليمها للمستحقين من السكان الأصليين الذين تم حصرهم عند بداية العمل بالمشروع، عمارتين تستوعبان 45 وحدة سكنية، أما المرحلة الرابعة والأخيرة فشهدت تسكين 83 أسرة.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، سلم مؤخرا بعض المحال الحضارية بروضة السودان للمستحقين، بعد إتمام إجراءات التعاقد مع شركة الكهرباء واستلام خطاب التخصيص، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ.
 
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