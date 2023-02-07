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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الدراجات الهوائية بمنطقة الزيتون

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:55 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة الدراجات الهوائية بمنطقة الزيتون كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الدرجات الهوائية.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة الدراجة الهوائية خاصته حال تواجدها بمدخل العقار سكنه.
 
بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنه.
 
باستدعاء المجنى عليه، تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 


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