حبس عاطل يتاجر فى الهيروين بالجيزة 4 أيام

وضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من تذاكر الهيروين المخدر بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من بضاعته بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.