حبس دجال العطارين ومساعده للنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت نيابة العطارين بمجمع محاكم محمد كريم الإسكندرية، حبس دجال ومساعده 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقدراتهما على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مُقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص من خلالها بالإعلان عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور عقب تقنين الإجراءات تم تحديده والقى القبض على كلًا من عاطل "ممارس أعمال الدجل والشعوذة"، وآخر "مساعد له" له معلومات جنائية، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابية رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد إسماعيل والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن 3 سنوات للمتهم " م.ط.ع"، والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، أن المتهم " م.ط.ع" عاطل حضر إلى قسم شرطة برج العرب، وقام بتحرير محضر ادارى بالقسم وبمضمون أنه فقد تصريح وخطاب تخصص بناء قطعة أرض بمنطقة المجاورة الثامنة ببرج العرب، وهى ملك طبيب وقدم اصل التوكيل رقم 771 حرف ب منسوب صدروه مكتب توثيق بيلا، وعند قيام المتهم بتقديم محضر استلام تخصيص قطعة الأرض محل البلاغ، وبالاستعلام عن صحة التوكيل المقدم تبين أنه مزور، وتم وقف التعامل على قطعة الأرض محل البلاغ.