حالة الطقس فى دمياط.. أمطار مستمرة وانخفاض درجات الحرارة

تسود حالة من الطقس السئ داخل محافظة دمياط منذ الساعات من صباح اليوم، والتى استمرت على مدار الأيام الماضية، وتشهد محافظة دمياط طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، مع سرعة رياح يصحبها تساقط امطار وسحبت كثيفة، إضافة إلى ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وفى سياق متصل أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إستمرار تطبيق حالة الطوارئ للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار، وكذلك أية طوارئ تحدث جراء موجة الطقس السئ التى تشهدها المحافظة.

وشددت محافظ دمياط، على ضرورة تواجد معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشوارع المدنية الرئيسية والميادين العامة وتزويدها بالفرق المدربة الأزمة للتعامل مع تركمان مياه الأمطار، فضلا عن استمرار حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة والمرور على اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة والتأكد من صيانتها بشكل يضمن سلامة المواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انعقاد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة الموقف اولا بأول، واكدت أيضا على القيام بفتح محاور مرورية بالمناطق التى تشهد أعمال تطوير، لتحقيق السيولة المرورية بتلك المناطق ومنع التكدس المرورى.

وفى سياق متصل أعلنت هيئة ميناء دمياط، استمرار العمل بشكل طبيعى اليوم، وقد استقبلت 8 سفن متنوعة فضلا مغادرة الميناء 6 سفن أخرى، ليصل إجمالى السفن المتواجدة 34 سفينة متنوعة اليوم، كما أعلنت الميناء تداول الحاويات وكذلك استقبال قطارات البضائع بصورة طبيعية رغم موجة الطقس السئ التى تشهدها دمياط هذه الأثناء.

وعن رحلات الصيد داخل مدينة عزبة البرج شهدت هى الآخر تأثرا نسبيا بحالة الطقس خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح التى جرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأمر الذى قد يؤثر على استمرار تلك الرحلات، وفد شهدت محافظة دمياط امى مصرع شقيقين يعملان فى قطاع الصيد وذلك إثر انقلاب لانش صيد بمياه البحر المتوسط بسبب التقلبات الجوية.