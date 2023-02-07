توقف حركة الملاحة بميناء البرلس والبحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

كفر الشيخ - محمد سليمان

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموافق 7 فبراير الجارى، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار نشاط الرياح على شمال البلاد مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ولليوم الثانى على التوالى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الموج اليوم من ٥:٤متر، ودرجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية.