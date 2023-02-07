تكريم عامل بالسكة الحديد لإعادته متعلقات راكب بقطار تالجو

كتب سيد الخلفاوى

كرم المهندس سامي عبد التواب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد، محمود محفوظ محمود عامل سفري بالقطار "تالجو" بمكافأة مالية وشهادة تقدير نظير أمانته أثناء أدائه لواجبات العمل ، حيث عثر العامل أثناء قيامه بمهام عمله بقطار "تالجو" على حافظة نقود بها مبلغ مالي وحقيبة سفر تخص أحد الركاب.

وتوجه العامل، عقب عثوره على متعلقات الراكب، برفقة قائد طاقم القطار إلى نقطة شرطة المحطة وتم الوصول إلى صاحب الحقيبة والتأكد من إمتلاك الراكب لحافظة النقود وحقيبة السفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الراكب أغراضه.

وأهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجميع العاملين بالشركة بالسير على درب العاملين الأمناء بالشركة والعمل على رفع اسم الشركة عاليًا.

وتقدم شركة الخدمات المتكاملة عدة خدمات منها نظافة وتأمين قطار تالجو المنضم حدثا لقطارات السكة الحديد، ومؤخرا اتاحت الشركة وظائف على القطار تشمل عمال نظافة وافراد أمن.

وتتميز قطارات تالجو بتقنيات حديثة متطورة حيث تمتاز بأن تصميمها يعطى للقطارات ثباتاً أثناء المسير فى المنحنيات وتحقيق أقصى قدر من الراحة ، كما أن العربات مصنعة من الألومنيوم المستخدم حالياً فى معظم قطارات أوروبا والعالم، مما يقلل من وزن القطار وبالتالى توفير الوقود المستهلك فى الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها ، كما ستوفر القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب كما توجد شاشات عرض لكل كرسى بعربات الدرجة الأولى وشاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى تزويد القطارات بكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وقد تم مراعاة ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة أثناء تحديد تصميم القطار حيث تم توفير بعض الامتيازات مثل المقاعد المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك دورات مياه مخصصة لهم بعربة البوفيه بمنتصف القطار.