برنامج تدريبى لمديرى مدارس الأقصر للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، فعاليات برنامج تدريبي يقدمه توجيه التربية الاجتماعية بقيادة الموجه العام أمير عبد الرسول، حيث يتناول التدريب الذي يمتد ليومين، تفعيل دور المدرسة في تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس، يستهدف التدريب مديري المدارس الابتدائية، والإعدادية، والثانوي العام ومديري مدارس التعليم الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور صبري خالد وكيل تعليم الأقصر، إنه تتجلى حيوية وأهمية هذا التدريب خاصة في هذا التوقيت في كون الأطفال يتعرضون للألعاب الإلكترونية بشكل مستمر، مما قد يؤثر عليهم سلباً سواء في ناحية الفكر أو الهوية، ولذا وجب الالتفات لخطورة هذا الأمر، وتم تنظيم البرنامج التدريبي لدعم مديري المدارس في كيفية تنمية الوعي لدى أبنائهم الطلاب في كيفية مواجهة أي أفكار هدامة تستهدف فكرهم وهويتهم، حيث كان في استقبال وكيل تعليم الأقصر الدكتورة لبنى عبده وكيل إدارة الأقصر التعليمية أثناء متابعتها للتدريب.

فيما نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور صبري خالد وكيل الوزارة، ملتقى للتدريب تنظمه وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بقيادة محمد مصطفى، وتحت إشراف إدارة التعليم الفني بقيادة عبد الرحمن أحمد حسين بالتعاون مع مركز دندرة التنموي.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن الملتقى يستهدف توفير فرص تدريبية عملية في بمجالات الطاقة الشمسية، إدارة المستهلكات، وإعادة تدوير الزيوت، مضيفاً إن هذا التدريب يتم تقديم بشكل مجاني تماما، ومن خلاله يتم تأهيل المتدرب ليصبح فني متخصص في المجالات السالف ذكرها، ليتمكن بعد الإنتهاء من التدريب من الحصول على فرصة عمل بأي من هذه المجالات، حيث إن المعرض يقام بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية ويشترط في المتقدم للتدريب أن يتراوح عمره بين 18 و 35 سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط فيما أعلاه.



برنامج تدريبي لمديري مدارس الأقصر للتوعية بمخاطر الألعاب



تدريب للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس



تدريب لمديري مدارس الأقصر للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية



وكيل التعليم يتفقد البرنامج التدريبي بالأقصر









