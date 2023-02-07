تعرف على استعدادات جامعة بنى سويف التكنولوجية لبدء الفصل الدراسى الثانى

عقد الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس لمتابعة استعدادات الجامعة لبدء الفصل الدراسى الثانى، بحضور الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ومنسقى البرامج الدراسية.

وخلال الاجتماع أشاد رئيس الجامعة، بجهود جميع القائمين على الإشراف على العملية الامتحانية، مؤكدًا أن تظافر الجهود هو أساس نجاح أى منظومة، كما طالب الدكتور خضر بسرعة الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة وإعلان النتائج، وتجهيز المعامل والمدرجات والقاعات الدراسية، المقرر استكمال الدراسة بها خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأكد الدكتور خضر على ضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة التى تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد من كل فرد من أفرادها حتى تصل إلى المكانة التى تستحقها.

وأشار "خضر" إلى أن إدارة الجامعة على أتم الاستعداد لسماع الشكاوى والمقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس ليتم دراستها واعتبارها من أولويات إدارة الجامعة مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا لتطوير منظومة التعليم.

وفى سياق منفصل استقبل الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية وفدًا من كلية علوم الملاحة وتكتولوجيا الفضاء برئاسة الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية لبحث التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول أهمية استخدام التكنولوجيا والتدريب والمناهج الدراسية المرنة التى من شأنها تحسين نماذج التدريس ومخرجات الطلبة كأحد أوليات التعليم الجامعى فى هذه المرحلة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بهذه الزيارة مشيدًا بدور كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضا ء كأول كلية متخصصة من نوعها فى مصر والشرق الأوسط فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، ومساهمتها بشكل فعال فى برنامج الفضاء المصرى من خلال إتاحة خطط وبرامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الأكاديمية القياسية، قادرة على تأهيل الخريج المنافس فى مجالات العمل المحلى والإقليمى والدولى، والتوسع فى المجالات البحثية لخدمة مجالات البحث العلمى والأكاديمى.