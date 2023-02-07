تعرف على أعراض التهاب الزائدة الدودية الحاد عند الأطفال

كتبت فاطمة خليل

الزائدة الدودية عبارة عن أنبوب صغير يشبه الإصبع يبلغ طوله 4 إلى 10 سم، وينشأ من الجزء الأول من الأمعاء الغليظة تحتوي بطانة الزائدة الدودية على خلايا تساعد في مكافحة العدوى توجد الزائدة الدودية عادة في الجزء السفلي الأيمن من البطن ويمكن إزالتها دون تأثير على الجسم، في هذا التقرير نتعرف على كيفية اكتشاف أعراض التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال، بحسب موقع " healthhub".

ما سبب التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال؟

غالبًا ما يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يكون هناك انسداد في الزائدة الدودية، مما يتسبب في تراكم البكتيريا والالتهاب. يحدث التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال بشكل متكرر ولكن يمكن أن يصاب الكبار أيضًا.



الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية هي: • ألم في البطن يكون في البداية مركزيًا ثم ينتقل لاحقًا إلى الجزء السفلي الأيمن من البطن

• الغثيان مع القيء أو بدونه

• فقدان الشهية

• حمى طفيفة

إذا ظلت العدوى في الزائدة الدودية دون علاج، فقد تنفجر الزائدة الدودية. قد يؤدي هذا إلى التهاب في جميع أنحاء البطن والتهاب الدم، وكلاهما قد يعرض حياة الطفل للخطر.

علاج التهاب الزائدة الدودية استئصال الزائدة الدودية هو الاستئصال الجراحي للزائدة الدودية يمكن إجراؤها كإجراء بالمنظار أو كجراحة مفتوحة من خلال شق صغير.

فور التشخيص، سيتلقى المرضى المصابون بالتهاب الزائدة الدودية مضادات حيوية لعلاج العدوى. متى تتصل بالطبيب بعد الجراحة يرجى الاتصال بالطبيب إذا كان طفلك يعاني من هذه الأعراض بعد جراحة الزائدة الدودية:

-حمى

-القيء أو عدم القدرة على تحمل أي طعام أو سوائل

-ألم بطني متزايد أو مستمر

-انتفاخ في البطن

احمرار أو تورم الجرح