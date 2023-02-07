تعرف على أسباب آلام الصدر بعيدًا عن النوبة القلبية..أبرزها الشد العضلى

كتبت فاطمة خليل

آلام الصدر من الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، لكن هناك العديد من أسباب آلام الصدر الأخرى التى يمكن أن تؤدي إلى أنواع مماثلة منه، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب آلام الصدر الأخرى، بحسب موقع "Today".

علامات النوبة القلبية

يمكن أن يعاني الأشخاص المختلفون من مجموعات مختلفة من الأعراض المصاحبة لنوبة قلبية ولكن أكثر الأعراض شيوعًا هو الشعور بعدم الراحة في الصدر، والخبراء يستخدمون مصطلح "عدم الراحة" بدلاً من الألم لأن هذا الإحساس قد لا تشعر دائمًا كأنه ألم واضح.

بالنسبة للبعض، قد تشعر بضيق أو ثقل أوضغط في الصدر يميل الانزعاج إلى أن يكون شديدًا ودائمًا، ولايتغيرعند تبديل موضعك قد ينتشرالألم أيضًا إلى مناطق الكتف أوالرقبة أوالفك.

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض أخرى إلى جانب انزعاج في الصدر يمكن أن يشير إلى نوبة قلبية على وجه الخصوص، يمكن أن تعاني النساء من التعرق المفرط أو القيء أو الغثيان.

أسباب ألم الصدر الأخرى

التهاب التامور

إذا كان ألم الصدر في وضعية - بمعنى أنه يشعر بتحسن عند الجلوس أو الاستلقاء - فقد يكون مرتبطًا بالتهاب التامور تحدث هذه الحالة عندما تلتهب الأنسجة المبطنة للقلب ، التأمور ، والذي يحدث أحيانًا كمضاعفات لعدوى فيروسية.

يمكن أن يسبب ذلك ألمًا حادًا في الصدر يمكن أن ينتشر أيضًا إلى ذراعك أو كتفك الأيسر ويمكن أن يكون أسوأ عندما تكون مستلقيا أو عندما تأخذ نفسا عميقا.

تسلخ الشريان التاجي

يعتبر تسلخ الشريان التاجي حالة نادرة ولكنها خطيرة يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في الصدر عندما يصاب أحد الشرايين بتمزق.

يمكن حتى أن يكون لديك تمزق في الشريان الأورطي ، وهو أكبر وعاء دموي في جسمك ، والذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم إن هذا يسبب ألمًا شديدًا في الصدر يمكن أن ينتشر في الظهر هذا ألم شديد للغاية يبدو وكأن شيئًا ما يمزق بداخلك. يمكن أن يكون الألم في ظهرك وبين لوحي كتفيك وصدرك أيضًا.

التهابات الجهاز التنفسي ألم الصدر الذي يزداد سوءًا عندما تستنشق بعمق يسمى "ألم التهاب الجنب" وهذا النوع من الانزعاج يرتبط عادةً بمشاكل الرئة.

يمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي إلى التهاب وتورم الأنسجة المبطنة للرئتين ، وهي حالة تسمى التهاب الجنبة ، وفقًا لمايو كلينك هذا عادة ما يؤدي إلى ألم حاد في الصدر عند الاستنشاق.

الانسداد الرئوي الانصمام الرئوي هو جلطة دموية تشق طريقها إلى الشرايين التي تربط القلب والرئتين ، مما قد يسبب عدم الراحة في الصدر وضيقًا في التنفس.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم في الصدر، وصعوبة في التنفس، وانخفاض مستويات الأكسجين وسرعة دقات القلب.

الربو في الأشخاص المصابين بالربو، يمكن أن تصبح المسالك الهوائية ضيقة وتنتج مخاطًا إضافيًا يسبب السعال والصفير.

انقباض الشعب الهوائية هو أيضًا "سبب شائع جدًا" لضيق الصدر وعدم الراحة إذا لاحظت وجود صفير عند التنفس وشعرت أن هناك نوبة ربو، فقد يكون ذلك تفسيرًا جيدًا لألم الصدر.

شد عضلي إن الألم الذي يزداد سوءًا عند القيام بحركات معينة أو عند الضغط على أجزاء من صدرك يمكن أن يشير إلى مشاكل في العضلات والعظام ، والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل عضلة مشدودة.

حرقة في المعدة إن الحموضة المعوية هي في الواقع أحد أكثر أسباب آلام الصدر شيوعًا يسبب نوعًا من الألم "يشبه إحساسًا حارقًا مثل الجزء السفلي من صدرك حيث يتصل بالبطن".

يحدث هذا عندما يشق حمض الجهاز الهضمي في معدتك طريقه إلى المريء ويميل إلى الحدوث بعد تناول أطعمة معينة أو وجبات كبيرة أو قرب موعد النوم.

إذا بدأت في الشعور بالحموضة بشكل متكرر، فإنها تعتبر مرض ارتجاع معدي مريئي وقد تحتاج إلى وصفة طبية أو علاجات أخرى للتحكم في الأعراض.