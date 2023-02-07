تصدير 23 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند على متن السفينة New Fary

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم 7 سفن، وتم تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و800 شاحنة و36 سيارة.



وشملت حركة الواردات 6 آلاف طن بضائع، 442 شاحنة و21 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 34000 طن بضائع، 358 شاحنة و15 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما، تغادر السفينة New Fary وعلى متنها 23 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2، دليلة وبوسيدون اكسبريس.



فيما غادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2000 طن بضائع و131 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين أيلة وسينا بينما تستعد السفينتين ايلة وبريدج للمغادرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1412 راكبا بموانئها.