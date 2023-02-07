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بطاقات التموين..إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة والتضامن

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 03:00 ص
بطاقات التموين..إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة والتضامن وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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إضافة المواليد على بطاقات التموين، مازال مستمرا من خلال استقبال مكاتب التموين طلبات أربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر وهم "مستحقي معاش تكافل وكرامة، وحاملو كارت الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعى، وأبناء الشهداء، وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة"، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.
 
ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرى المديريات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين من خلال المكاتب التموينية، على أن يتم إرسالها أسبوعيا لديوان عام الوزارة.
 
وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومي ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية الى ديوان عام وزارة التموين.
 
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة فمثلا البطاقة المقيد بها فردين "زوج وزوجة" يحق لها إضافة 2 من الأبناء والبطاقة المقيد بها 3 أفراد تستطيع إضافة فرد آخر، لصرف السلع الغذائية بقيمة 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد على البطاقة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بجانب صرف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، حيث توفر وزارة التموين ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية  من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية، حيث يستمر صرف الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023.

إضافة المواليد على البطاقات التموينية

المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد ببطاقات التموين

أضافة المواليد على بطاقات التموين

إضافة المواليد ببطاقات

الخبز المدعم

سعر الخبز المدعم

دعم الخبز

سعر رغيف الخبز المدعم سعر رغيف الخبز السياحى

شعبة المخابز

رغيف الخبز

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

الخبز الحر

الرغيف المدعم

كارت الخبز

كارت ذكى لصرف الخبز

التموين

الخبز البلدي لغير حاملى البطاقات التموينية

البطاقات التموينية

سعر الخبز البلدي

كارت ذكىِ لصرف الخبز البلدى

كارت ذكى مسبوق الدفع للخبز البلدى

الخبز البلدى بكارت مسبوق الدفع

الخبز المدعم في مصر

وزن الخبز المدعم

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