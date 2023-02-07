الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمساعدة تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال

أ.ش.أ

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط التزام الولايات المتحدة بمساعدة تركيا وسوريا في هذا الوقت الصعب جدا بعد كارثة الزلزال .

وقالت المتحدثة في تصريح خاص لقناة (القاهرة ) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على اتصال مع كل المنظمات غير الحكومية في سوريا ومع الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية لبحث مساعدة الشعبين التركي والسوري في هذا الوقت .

وأشارت الى أن هناك فرقا أمريكية متخصصة في البحث والانقاذ والإغاثة في طريقها إلى تركيا للمساعدة على أرض الواقع .

ولفتت إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل ليلا ونهارا للمساعدة ، وأن هناك اتصالا وتنسيقا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لبحث كل الطرق الإيجابية لمساعدة تركيا وسوريا .

وقدمت هالة غريط التعازي الحارة باسم الحكومة الأمريكية للشعبين التركي والسوري في هذه الكارثة .

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يصل عدد القتلى جراء الزلزال العنيف في تركيا وسوريا إلى ما يقرب من 20 ألف شخص.

وكان قد دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، دول العالم إلى التضامن مع تركيا وسوريا لمواجهة آثار الزلازل من خلال "دعم مادي ملموس وفي الوقت المناسب للمعاناة الإنسانية.

قال شهباز شريف "بعد 24 ساعة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، مشاهد الموت والدمار تثير الذهول"..مضيفا "إنه من المفطر للقلب أن نشهد [الحجم] الهائل من المأساة الإنسانية التي تتكشف".

من جانبها، أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، أن شهباز شريف سيتوجه غدا إلى (أنقرة) لتعزية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الدمار والوفيات التي سببها الزلزال.

وأضافت الوزيرة أن الزيارة تعرب عن تضامن باكستان مع الشعب التركي.