المنوفية تحتفل بالعيد السنوى الـ25 ليوم الجزاء والوفاء.. التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة شادن معاوية حنفى رئيس جامعة مدينة السادات، والمستشار عدلى حسين، اللواء فؤاد سعد الدين، اللواء مهندس سامى عمارة، الدكتور أحمد شيرين فوزى، اللواء سعيد عباس محافظى المنوفية السابقين، واللواء على محمد على سكرتير عام مساعد سابق لمحافظة المنوفية.

جاء ذلك فى إطار احتفالات العيد السنوى الـ (25) بيوم "الوفاء والجزاء" بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية بشبين الكوم بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة.

ورحب المحافظ بالحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى الاحتفال بالعيد السنوى الـ(25) بيوم الجزاء والوفاء، والذى يُعد تعبيراً عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده فى نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.



الحضور



المنوفية تحتفل بالعيد السنوى الـ25 بيوم الجزاء والوفاء