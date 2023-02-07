الكشف على 875 مواطنا بقافلة طبية مجانية فى قرية رفاعة بقنا ضمن "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الداودى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 865 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع " 268 حالة جراحة مسالك بولية، 366 حالة صدر، 245 حالة طب أطفال، 147 حالة أمراض باطنة ، 86 حالة طب وجراحة الفم والأسنان، 52 حالة أمراض نساء وتوليد 45 حالة جراحة عامة، 32 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ61 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة، تقوم أيضًا بخدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 115 مواطنا.