الكشف على 1960 مريضا ضمن قافلة علاجية بقرية الرحمانية فى الدقهلية.. صور

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية يومى 5، 6 فبراير 2023 فى قرية الرحمانية التابعة لمركز ميت غمر، والتى تبعد عن مستشفى ميت غمر 18كم، بعدد سكان تقريبى 8380 نسمة، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل الطبية، حيث تم توقيع الكشف على 1959 مريضاً خلال فاعليات الحملة.

وضمت القافلة الطبية 11 عيادة منهم 6 عيادات متنقلة: 2 اطفال، 2 باطنة، أنف أذن، تنظيم اسرة. فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray

وقد جاء بيان القافلة كالتالى:

باطنة 266، أطفال 293، عظام 298، جراحة 139، جلدية 216، أنف وأذن 169، أسنان 126، نسا وتنظيم أسرة 202

كما تم إجراء عدد 250 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 120 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 143 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 68 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 19 قراراً للعلاج على نفقة دولة.

تأتى تلك التوجيهات بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتنفيدا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة فى الأماكن النائية والمحرومة.

ولفت وكيل وزارة الصحة، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 20 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم