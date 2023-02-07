"صحة المنيا" تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، والتى بدأت امس وتستمر اليوم، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

و أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن استمرار فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بالمنيا والتى انطلقت من الاحد 29 من يناير الماضى، لمن هم أكبر من 12 عاما.

واوضحت الدكتورة هبة رستم نائب مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى أن الحملة تتم بمشاركة 600 فريق طبى ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة واماكن التجمعات والنوادى ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مؤكده على توافر جميع اللقاحات واشارت إلى اقبال المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه ناشد الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة " جميع فئات المواطنين بسرعة تلقى التطعيمات ضد فيروس كورونا،، مشيراً إلى تكاتف الجهود من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع مديرية الصحة، للوصول للفئات المستهدفة من الحملة، ولتحقيق الأهداف المرجوة منها.