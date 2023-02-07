الكشف على 1188 مريضا فى قافلة طبية مجانية بقرى "حياة كريمة" بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بقرية "أبو صير" ببرج العرب، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور "خالد عبد الغفار" وزير الصحة والسكان، واللواء "محمد الشريف" محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة "أميرة طهيو"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والعظام والأمراض الصدرية وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 63 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1188 مريض من أهالى القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 17 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة "رشا مسامير" منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية – أنه تم خلال يومى العمل إجراء 270 تحلبلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و201 تحليلا بمعمل الطفيليات و11أشعة سينية، علاوة على فحص 54 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 733 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.



قوافل حياة كريمة



قوافل حياة كريمة