اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القابضة للكهرباء توجه بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار استعدادا للصيف

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:00 ص
القابضة للكهرباء توجه بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار استعدادا للصيف وزير الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت جميع شركات التوزيع التابعة لها بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي بجميع أنحاء الجمهورية، للحفاظ على الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لفصل الصيف وبدء ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية تدريجياً بدءا من مارس المقبل، موضحا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار المصدر، إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين وتوجيه حماﻻت مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام، والمنشآت التجارية بشكل خاص، وتستهدف القرى والمناطق العشوائية، كاشقا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء واسترداد حق الدولة.
 
وأوضح المصدر، أن حماﻻت الضبطية القضائية تستهدف المنشآت التجارية بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والمصانع بالقرى والمناطق العشوائية، كاشفاً أن تبين وجود العديد من المخالفات وقيام بعض المحلات التجارية بوقف عداد الكهرباء واﻻعتماد على وصلات غير قانونية وعمل"ممارسة" بناء على متوسط اﻻستهلاك للتهر من سداد القيمة الفعلية للاستهلاك.

الكهرباء

سارقي التيار الكهربائي

الشركة القابضة لكهرباء مصر

سرقات التيار الكهربائي



الموضوعات المتعلقة

الإسكندرية تشهد إطلاق أول 10 أتوبيسات محولة للعمل من السولار للغاز.. المحافظ: يحقق الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعى.. والنقل: تحويل 2262 أتوبيسا على مدار 6 سنوات.. والتعاقد على 40 أتوبيسا جديدا بالكهرباء

الخميس، 26 يناير 2023 01:00 م

السبت المقبل.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات سمنود للصيانة

الخميس، 26 يناير 2023 11:47 ص

الكهرباء: التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يساهم فى تنمية الاقتصاد

الخميس، 26 يناير 2023 09:00 ص

خاصية بمبرد المياه تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الشتاء.. اعرفها

الخميس، 26 يناير 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة