الصحة العالمية: السجائر الإلكترونية لا تعتبر وسيلة للإقلاع عن التدخين

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة فاطمة العوا المسئول عن مبادرة التحرر من التبغ بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر إطلاق نتائج رصد انتهاك قانون مكافحة التبغ بالإعلان عن منتجات التدخين فى الدراما، إن منظمة الصحة العالمية، أعلنت عام 2021 ، إن منتجات السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن ليست بديلة عن السجائر العادية، ولا تؤدى للإقلاع عن التبغ، ولا يمكن أن تكون أخف ضررا، مضيفة، أن الشخص بدلا من استخدام وسيلة واحدة فقط أصبح يستخدم عدة وسائل عديدة من التبغ مثل السجائر التقليدية والشيشة والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.

وأوضحت، ان السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن ثبت خطورتهما بل إنهما أكثر ضررا، مشيرة إلى إنه في مؤتمر الاتفاقية الإطارية بشهر نوفمبر والذى سيعقد في بنما سندرس مخاطر المنتجات الجديدة، وسيكون هناك توصيات وسنعرف ما هو الوضع بالنسبة للمنتجات الجديدة.

وقالت، إن رصد مشاهد التبغ في مسلسلات رمضان أصبح يستهدف المواد الجديدة التي يتم الترويج لها واستخدام مشاهد منتجات النيوكتين في الدراما، سواء كان رجال أو نساء، والنتيجة مهمة لنضعها تحت أعين صناع القرار.

وأوضحت، ان هناك اختراقا واضحا وصريح للقانون الذى ينص على منع االترويج أو الدعاية لاى من منتجات التبغ، ومصر عضو في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ منذ عام 2005، مضيفة، أنه لابد أن نستمر في الرصد لمعرفة تفاصيل انتهاكات شركات التبغ ونلاحظ في دراما رمضان الماضى، أن كل الأبطال يستخدمون نوعا واحدا من التبغ، وإظهار شكل العلبة، لذلك لابد من التصدي لها ورصدها.

من جابنه الدكتور وجدى أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المؤتمر كان بتعاون كل من منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، إنه تم رصد 27 مسلسل من أشهر المسلسلات والتي يوجد فيها مشاهد تدخين وتشجع الشباب على التدخين.

وأوضح، إنه تم ظهور طرق جديدة في الدراما مثل تدخين السجائر الالكترونية، والتبغ المسخن، وتم عرض النساء والرجال وهم يدخنون.

وقال، إن حوالى 24% من المصريين مدخنين، و50% يتعرضون للتدخين السلبي، مما يؤدى للإصابة بالسدة الرئوية والسرطان، مما يجعلنا نتصدى لهذه الظاهرة في الدراما التلفزيونية.

من جانبها قالت الدكتورة رانيا أبو النجا مسئول الأمراض غير السارية ومكافحة التبغ فى مكتب منظمة الصحة العالمية فى مصر، ان التدخين يسبب نتيجة التدخين، أمراض القلب و أمراض الرئة المزمنة و ارتفاع ضغط الدم، أو السرطان.

وأوضحت، إن الوضع في تزايد، ولا يحدث انخفاض لذلك لابد من تفعيل قانون منع الإعلان عن التدخين في الدراما.

وقالت، نحن ندق ناقوس الخطر بشأن عرض مشاهد التدخين في الدراما، موضحة، إن للإعلام دورا كبيرا فى التأثير على الشباب إما توقعوهم فى شباك هذه العادة، أو توقف هذه المشاهد لأنها تخالف القانون المصرى الذى يمنع الإعلان عن منتجات التبغ ولكن تعتبر هذه المشاهد إعلانا غير مباشر.