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الشركة المتحدة تهنئ الهلال السعودى بإنجاز الصعود لنهائى كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:57 م
الشركة المتحدة تهنئ الهلال السعودى بإنجاز الصعود لنهائى كأس العالم للأندية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نادي الهلال السعودي بفوزه الكبير على فريق فلامنجو البرازيلي، وصعوده لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، كما تهنئ الشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الانجاز التاريخي. 
 
 
 

الشركة المتحدة

الهلال السعودى

كأس العالم للأندية



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