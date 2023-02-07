الشركة المتحدة تهنئ الهلال السعودى بإنجاز الصعود لنهائى كأس العالم للأندية

تهنئ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نادي الهلال السعودي بفوزه الكبير على فريق فلامنجو البرازيلي، وصعوده لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، كما تهنئ الشعب السعودي الشقيق وجماهير الكرة العربية بهذا الانجاز التاريخي.