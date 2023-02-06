المشدد 3 سنوات لسائق توك توك لحيازته 30 قطعة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب عقرب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار جلال فتحى عمار والمستشار ياسر حسنى مدبولى، والمستشار محمد أبو زهرة وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م.س.ح"، وتغريمه مبلغ مالى 50 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية، رقم 11372 لسنة 2022 قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام المتهم " م.س.ح" سائق توكتوك، بمزاولة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والتى أكدتها مراقبة المتهم فتم، إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 قطعة لمخدر الحشيش وشفرة حادة وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بما أسفر عنه الضبط والتفتيش وان المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض لتجزئه المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض على النيابة، تبين أن المتهم ارتكب جناية وجنحة بالمواد فى القانون ومكافحة المخدرات والاتجار والقانون المعدل بقرار وزير الداخلية، وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار مخدرات وسرقة وسلاح أبيض وتنفيذا للقرار تم ضبط المتهم، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.