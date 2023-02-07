السجن المؤبد لعامل قتل مدرسًا بسكين على مقهى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادى البيه والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير محكمة الجنايات كريم الجنادي، بالسجن المؤبد للمتهم " ا.ع.ا" عامل ، مما أسند آلية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة لاتهامه فى قتل المجني عليه" ح.م.ع" .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1254 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد بمشاجرة، وقيام المتهم بطعن المجني عليه و قتله أحدي المقاهي بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول ، أنه على إثر مشادة كلامية بين المجني عليه " ح.م.ع " مدرس وبين المتهم " ا.ع.ا" عامل ،أثناء جلوسهما علي المقهي بدائرة القسم ،وتوهم المتهم بقيام المجني عليه بالتعدي عليه بالسب ،وتطورت الي مشاجرة وقام المتهم بالانصراف من المقهى.

وعقد العزم والنية علي قتل المجني عليه، بأن ذهب إلي الشقة محل سكنه وقام بإحضار سلاح أبيض سكين ، وعاد الي المقهى، وأثناء ذلك حضر شقيقة، وحدثت مشاجرة وأثناء تواجد نجل المجني عليه تعدي شقيق المتهم علي نجل المجني عليه باحدي الترابيزات بالمقهي فاستقرت في ظهره قاصدا إصابته، وأثناء ذلك حدث حالة من الفزع بين الطرفين وعلي أثرها قام المتهم بالتسلل بين المتواجدين حتي وصل إلي المجني عليه، وطعنه بالبطن من الناحية اليسري فسقط المجني عليه أرضا ، ولاذا المتهم بالفرار.

وعلي الفور تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ، من ضبط المتهم ، عقب توجه إلي أحدي المستشفيات علي اثر اصابته بالانف بالقرب من مسكنه وارشد علي السلاح المستخدم بمدخل العقار خاصته، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدي علي المجني عليه بالسلاح الأبيض قاصدا إزهاق روحه ، وتحرر محضر بالواقعة وبسماع شهود الواقعة اقروا بأنه حال جلوس المجني عليه مع بعض أصدقائه وممارسة لعب الطاولة ، فؤجوا بالمتهم يجلس بجوراهم ووجه عدة عبارات سب للمجني علية ، ونشبت بعد ذلك المشاجرة ، وبالعرض علي النيابة العامة ،قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.