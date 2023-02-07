اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 06:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يعزى أردوغان فى ضحايا الزلزال.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعب التركى

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 05:57 م
الرئيس السيسى يعزى أردوغان فى ضحايا الزلزال.. ويؤكد تضامن مصر مع الشعب التركى الرئيس عبد الفتاح السيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تقدم بالتعازي والمواساة في ضحايا الزلزال المروع الذي أسفر عن آلاف الضحايا والجرحى، مؤكداً تضامن مصر مع الشعب التركي الشقيق، وتقديم المساعدة والإغاثة الإنسانية لتجاوز آثار هذه الكارثة.
 
ومن جانبه؛ قدم الرئيس التركي الشُكر للرئيس على هذه المشاعر الطيبة، مشيراً إلى أنها تؤكد عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي الشقيقين.

الرئيس السيسى

أردوغان

ضحايا الزلزال

الشعب التركى

اليوم السابع بلس

زلزال تركيا

زلزال سوريا

الرئيس السيسي

رجب طيب اردوغان

السيسي يعزي اردوغان

الرئيس السيسي يعزي اردوغان



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يتابع أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية والمجتمعية واستعدادها لشهر رمضان.. ويوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتدريبهم وتأهيلهم علميا وثقافيا وتعميم الملتقيات الفكرية على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:42 م

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة وتأهيلهم علميا وثقافيا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:32 م

الرئيس السيسى يتابع جهود وزارة الأوقاف فى الاستعداد لشهر رمضان المعظم

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 04:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة