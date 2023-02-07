الدفاع الإماراتية: 3 طائرات عسكرية لتركيا تقل على متنها فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية

أ.ش.أ

أكد قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الاماراتية اللواء الركن صالح بن مجرن العامري وصول 3 طائرات عسكرية إلى تركيا تقل على متنها فرق بحث وإنقاذ ومواد طبية، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 2" لدعم سوريا وتركيا في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر.

وقال العامري ـ في تصريح خاص لقناة ( سكاي نيوز) الإخبارية ـ إنه من المقرر اليوم تنفيذ عدد سبع رحلات إمداد وإغاثة من بينهم رحلتين الى دمشق، مضيفا أن عملية الفارس الشهم تتم بالتنسيق الكامل مع السلطات في تركيا وسوريا.

وأوضح أن الاولوية بالنسبة لتركيا تتمثل في مدهم بفرق البحث والإنقاذ وإقامة مستشفى ميداني جاري تجهيزه ، مؤكدا "الآن يوجد في تركيا فريقين من البحث والإنقاذ الإماراتيين .

وأشار إلى أن الأولوية بالنسبة للسلطات السورية تمثلت في مدهم بالمواد الغذائية والخيام المجهزة لإيواء المتضررين، مضيفا أنه يجري الآن دراسة إمكانية تقديم دعم آخر بفرق بحث وإنقاذ وكذلك مستشفى ميداني.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وجه أمس قيادة العمليات المشتركة ببدء عملية "الفارس الشهم 2" لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين