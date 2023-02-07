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الداخلية تنشئ مراكز إصلاح وتأهيل فى محافظتى الشرقية وسوهاج

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 02:41 م
الداخلية تنشئ مراكز إصلاح وتأهيل فى محافظتى الشرقية وسوهاج وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، ومراكز إصلاح وتأهيل أخميم العمومية في محافظة سوهاج.
 
كان أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، عن عدد من النزلاء بمناسبة عيد الشرطة، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع
 
وعقد قطاع الحماية المجتمعية  لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2194) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع
 
وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
 
نص القرار
نص القرار

 


مراكز إصلاح وتأهيل

العاشر من رمضان

محافظة الشرقية

مراكز إصلاح وتأهيل أخميم

محافظة سوهاج

الجريدة الرسمية

وزارة الداخلية



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