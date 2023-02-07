الداخلية تضبط 1529 قضية تموينية خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1529) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (4,175 طن أرز أبيض "عينى") ، و(14) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (5,372 طن أرز أبيض "عينى")، وكذا ضبط (37) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (87,703 طن أرز شعير "مستندى") ، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (5 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا (6) قضايا أعلاف وأسمدة زراعية "غش- مجهول المصدر غير صالحة للإستخدام " بمضبوطات بلغت (11,720 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 90 طن مخصبات زراعية "عينى".

ونجحت الجهود في ضبط (2) قضية فى مجال حجب السلع الغذائية بمضبوطات بلغت (6720 عبوة مواد غذائية – 10000 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (‭705‬) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (4,750 طن دقيق أبيض "عينى" -18,504طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 50 طن أسمنت "عينى" ، 10 طن حديد تسليح "عينى" - 4336 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (483) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – 2 قضية تجميع بطاقات تموينية ذكية – 207 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 94 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (75,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 10,570 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 616 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (26) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,450 طن سكر تموينى – 3,685 طن دواجن مدعمة "عينى" – 9 طن أقماح محلية – 1476 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" – 1212018 لتر مواد بترولية "عينى" –500 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى").. بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (223,412 طن "مستندى – عينى") أبرزها (75,200 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –10,570 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 4,750 طن دقيق أبيض "عينى" - 9,547 طن أرز أبيض "عينى " – 87,703 طن أرز شعير "مستندى" – 18,504طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 4,450 طن سكر تموينى "عينى" – 3,685 طن دواجن مدعمة "عينى" – 9 طن أقماح محلية "عينى" – 1476 عبوة زيت طعام تموينى "عينى" – 6720 عبوة مواد غذائية "مستندى" – 14336 عبوة سجائر –1212018 لتر مواد بترولية "عينى" – 616 بطاقة تموينية ذكية – 16,720طن أعلاف حيوانية "عينى" – 90 طن مخصبات زراعية مدعمة "عينى" – 500 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى" - 60 طن أسمنت وحديد تسليح "عينى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم - بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (63,65 طن "دقيق بلدى مدعم" مستندى) قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة سوهاج)، وبحوزته كمية قدرها (30 طن "أسمنت" ، 10 طن "حديد تسليح") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن (مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (12 طن "مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك شركة لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته كمية قدرها (3,68 طن دواجن كاملة – 456 عبوة زيت تموينى مدعم) مخصصة ربطاً على المجمعات الإستهلاكية ومنافذها ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية) وبحوزته كمية قدرها (4,17 طن أرز أبيض) ، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق للإتجار بها بالسوق السوداء .. مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى ، وضبط (المدير المسئول عن جمعيتى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة القاهرة ) لتجميعه كمية قدرها (2 طن "سكر تموينى") مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أعلاف حيوانية ") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (37) قضية بنطاق محافظات "دمياط – الشرقية - الدقهلية".. بمضبوطات بلغت (87,703 طن أرز شعير "مستندى").

كما اضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديريات أمن "بورسعيد - الإسماعيلية".. بحملة نوعية مكانية على محطات تموين السيارات لتجميعهم المواد البترولية للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .. وقد أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت (181500 لتر بنزين 80 - 92 – 95 ، سولار "عينى").

وأسفرت الجهود عن ضبط (المديران المسئولان عن فرعى لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية قدرها (1,059 طن "دواجن كاملة مطقعات دواجن) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة مطروح) لتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها (1029518 لتر مواد بترولية "سولار " مستندى) بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء مستفيداً من فارق السعر والإستيلاء على الدعم المقرر لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (المديران المسئولان عن عنبرين داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وبحوزتهما كمية قدرها (10,95 طن لحوم ، دواجن أسماك) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (3,6 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية ، وبحوزته (53,36 طن "زيوت محركات السيارات") معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (62) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (14628عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع و51560 دفتر لف سجائر).