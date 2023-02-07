ويعتبر هذا العدد من أفراد الأمن هو نفس الجهاز الأمني الذي تم نشره الثلاثاء الماضي 31 يناير، بيوم قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية في بحث نص المشروع.

وبحسب مصدر أمني، تتوقع السلطات أن يشارك اليوم لثلاثاء في تلك المظاهرات ما بين 900 ألف و 1.1 مليون شخص من بينهم 70 ألفا على الأكثر في باريس حيث ستنطلق مسيرة بين ميدان "الأوبرا" وميدان "الباستيل".

ووفقا للمصدر نفسه، من المتوقع وصول أكثر من 1000 شخص أعضاء حركة السترات الصفراء، ومجموعة من العناصر المتطرفة، كما حدث خلال اليومين الأولين من المظاهرات.

وكانت فرنسا قد شهدت الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.

وبحسب الأرقام التي قدمتها الشرطة الفرنسية، فقد تم تسجيل 1.272 مليون متظاهر الثلاثاء في فرنسا في ثاني أيام الاحتجاجات، بينما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أن 2.8 مليون شخص خرجوا إلى الشوارع في ذلك اليوم.