التنمية المحلية: سيولة مرورية بكل الشوارع ورفع درجة الاستعداد بالمحافظات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التوجيه بالتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل الشوارع مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الثلاثاء، أن وزير التنمية المحلية وجه القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني لمواجهة سوء الأحول الجوية الفترة الحالية، وذلك لرصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أية مشكلات نتيجة سقوط الأمطار.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار ترفع حاليا مياه الأمطار من الشوارع، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أية أزمة طارئة، وتنسق مع غرف العمليات فى المحافظات وغرفة عمليات مجلس الوزراء لتذليل أى معوقات.