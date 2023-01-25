التنمية المحلية: تعميم مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى 8 محافظات

إبراهيم حسان

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، بحجم استثمارات تقدر بحوالى 125 مليون.

وقال خالد قاسم، في هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة سينطلق من محافظة الجيزة وسيتم تعميمه في 8 محافظات مخصص أن يقام فيها مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات.

أضاف الدكتور خالد قاسم: "نستهدف استخدام هذا الأسلوب في إنتاج الطاقة الكهربائية لنقل التكنولوجيا المتقدمة في العالم لتوفيرها على أرض مصر، ومن أجل تدوير 20% سنويا من المخلفات المقدرة في مصر بـ26 مليون طن في العام، والتدوير سيجرى في 5.2 مليون طن بالتكنولوجيا المزمع تطبيقها على أرض مصر".

وأكمل خالد قاسم: "عملنا على مدى الـ9 أشهر الماضية مع وزارة البيئة والكهرباء لإنتاج الطاقة من المخلفات، وهناك شراكة بشأن هذا المشروع ما بين القطاعين الحكومي والخاص ووزارة الإنتاج الحربي، وأجريت دراسات لتقييم الأثر البيئي في منطقة أبو رواش قبل تنفيذ المشروع، وحصل على الموافقات البيئة اللازمة".

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية، وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات فى المراحل الثلاث للمنظومة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة عدد من خطوط التدوير فى بعض المصانع، بما يساهم فى إحداث تحسن فى مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية فى المدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

وتم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة المخلفات فى بعض المحافظات بما يحفظ حقوق الدولة فى التعاقدات التى تم إبرامها مع تلك الشركات وذلك بالتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة، وموقف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتى ستتم على أرض المحافظات وعلى رأسها المشروع المزمع إقامته بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بشراكة استراتيجية مع تحالف شركات الإنتاج الحربى بحجم استثمارات تقدر بحوالى 125 مليون دولار لتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات البلدية الصلبة والوقوف على نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة فى مجال التخلص الآمن من المخلفات حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات المخطط تنفيذها ضمن 8 مشروعات فى 8 محافظات خلال الفترة المقبلة من خلال شركات وتحالفات القطاع الخاص المصرى والأجنبى.

وشهد الاجتماع كذلك الجهود الجارية فيما يخص الحزم الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار لتطبيقها مع الشركات العاملة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة "إنشاء - إدارة" للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة فى هذا الملف الهام بما يدعم توجه الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار فى كافة القطاعات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة فى مختلف المحافظات وتذليل أى تحديات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطى كافة المحافظات.