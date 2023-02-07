التموين: صرف 30% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

كتب مدحت وهبة

تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، وأنه تم صرف ما يقرب من 30% من مقررات شهر فبراير الجارى، حتى الآن، بجانب الاستمرار فى صرف الدفعة السادسة من المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين مع طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

كما تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ وفروع المعرض المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، كما أطلقت الوزارة العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين فى الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة فى الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة فى المحافظات المختلفة.

وكان تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريرا من شركة السكر والصناعات التكاملية حول ‏نسب توريد قصب السكر، حيث يتم التوريد بشكل منتظم.

جدير بالذكر أن اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أكد ‏أن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الــ 8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم، مشيرا إلى أن توجيهات ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية هى ‏تسهيل عمليات التوريد للمزارعين وتذليل إى عقبات للتوريد إمامهم ‏وسداد مستحقات الموردين سريعاَ وأن الشركة تدفع ‏مستحقات المزارعين خلال 15 يوما إلكترونيا عبر ماكينات الصرف ‏أو البنوك وهو ما يوفر على المزارع الكثير من الوقت والجهد.