التعليم: إعلان جميع نتائج امتحانات الترم الأول قبل نهاية الأسبوع الجارى

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية النقل و الشهادة الإعدادية قبل انتهاء الأسبوع الجارى وإجازة نصف العام الدراسى، موضحة أن نتائج الصفوف الدراسية من الرابع حتى الثانى الاعدادى تم إعلانها بالكامل، إضافة إلى بدء إعلان المدارس نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن نتائج الشهادة الإعدادية ما زالت المديريات تعلنها آخرها ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية صباح اليوم الثلاثاء.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.26%.

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح وصلت إلى 82.26 %، بنسبة متميزة عن الأعوام الماضية، لافتًا فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع أن التظلمات على الدرجات ستبدأ الخميس القادم وستستمر لمدة 15 يوما من بدء تلقى الطلبات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسى 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديرى المديريات التعليمية الخميس 26 يناير 2023.