وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذى تم مساء اليوم بين العاهل البحريني والرئيس السوري بشار الأسد، حيث قدم العاهل البحريني من خلاله خالص التعازي والمواساة لشعب سوريا ولذوي الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية، داعيا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

ومن ناحية أخرى، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، الاثنين، أن مواد غذائية وطبية وخبراء بالدفاع المدني سيتوجهون من العراق لدعم سوريا جراء الزلزال المدمر.

وقال الناطق باسم الأمانة، حيدر مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الاستعدادات جارية في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، لنقل الشحنة الأولى من المواد الغذائية والإغاثية والطبية مقدمة من حكومة العراق إلى الشعب السوري، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظرا لما تعرضت له المدن السورية جراء الزلازل".

وأضاف أن "الشحنة الأولى ستنطلق اليوم، وستنطلق خلال اليومين المقبلين شحنات متتالية أخرى، كما سيتم إرسال نحو 40 خبيراً من الدفاع المدني لمساعدة الجانب السوري، فضلاً عن وفد من وزارة الخارجية سيقدم التعازي إلى الشعب السوري".