الاتحاد الدولى للاتصالات: 66% من سكان العالم استخدموا الإنترنت عام 2022

كتبت هند مختار

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية، سلط المركز الضوء على تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات "التنمية الرقمية لعام 2022" والذي أكد أن 66% من إجمالي سكان العالم استخدموا الإنترنت عام 2022، بما يقدر بنحو 5.3 مليار شخص، وبمعدل نمو بلغ 6.1% مقارنة بعام 2021، وهو مرتفعًا مقارنة بمعدل نمو سجل 5.1% في الفترة 2020-2021، ولكنه منخفضًا مقارنة بمعدل نمو بلغ 11% خلال الفترة 2019-2020، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال هناك ما يقدر بنحو 2.7 مليار شخص غير متصل بالإنترنت.

وأفاد التقرير أنه في بلدان أوروبا ورابطة الدول المستقلة والأمريكتين، يستخدم ما بين 80% إلى 90% من سكانهم الإنترنت، وهو ما يقترب من المستهدف العالمي (لا يقل عن 95%)، ويستخدم ما يقرب من ثلثي السكان في الدول العربية ودول آسيا والمحيط الهادئ 70% و64% على التوالي الإنترنت، في حين أن متوسط نسبة مستخدمي الإنترنت في إفريقيا لا يتجاوز 40% من السكان.

وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن عدد الرجال الذين يستخدمون الإنترنت يفوق عدد النساء بنحو 259 مليون شخص، حيث يستخدم 69% من الرجال الإنترنت، مقابل نحو 63% من النساء وذلك خلال عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع نحو 75% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، في جميع أنحاء العالم، استخدام الإنترنت في عام 2022، بزيادة قدرها نحو 10 نقاط مئوية مقارنة بباقي سكان العالم.